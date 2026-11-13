Чекмарев: Стоимость парковки в Москве может уменьшаться при низком спросе Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Москве стоимость парковки может уменьшаться при низком спросе. Об этом в интервью "Известиям" заявил эксперт Александр Чекмарев, прокомментировав сообщение столичного дептранса о том, что с 18 января 2027 года стоимость парковки снизится на ряде улиц в районах Головинский, Западное Дегунино, Савеловский, Ховрино и Дмитровский.

В публикации уточнили, что пониженный тариф проиндексируют в пределах ТТК и МКАД до 50 рублей в час.

"Парковочный тариф — это регулятор, а не источник дохода: его задача — чтобы места использовались эффективно, а не простаивали или не были заняты часами", - сказал он.

Эксперт отметил, что на улицах, где парковка перегружена, машины стоят слишком долго, мешают друг другу и создают заторы, тариф должен подталкивать к быстрой оборачиваемости транспорта. При этом, где места пустуют, цена, наоборот, может снижаться, добавил он.

Чекмарев подчеркнул, что регулирование работает, только если настроено под реальный спрос. Поэтому изменения, которые касаются не только увеличения, но и снижения тарифа на отдельных участках, это является управлением, а не повышением ради повышения, заключил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее декан факультета Высшей школы экономики и бизнеса РЭУ им. Плеханова Дмитрий Завьялов сообщил, что с 25 декабря меняются тарифы на платные парковки в Москве.