В работе сервисов Сбербанка произошёл сбой

Россияне пожаловались на сбои в работе сервисов Сбербанка Фото: Олег ЗОЛОТО.

Россияне пожаловались на сбои в работе сервисов Сбербанка в пятницу, 13 ноября 2026 года. Об этом свидетельствуют данные портала Detector404, который отслеживает сбои в интернете.

Согласно статистике детектора, за сутки число жалоб от россиян почти достигло тысячи. За последний час, по данным на 21:35 по мск, сообщения о проблемах в работе Сбербанка достигли отметки в 385 обращений. Россияне пожаловались на проблемы с оплатой, а также сбои в работе мобильного приложения и сайта Сбербанка.

Больше всего жалоб было зафиксировано от жителей Санкт-Петербурга, Московской области и столицы, Ярославской и Нижегородской областей.

Ранее KP.RU сообщал, что масштабный сбой произошел в работе одного из крупнейших российских хостинг-провайдеров Beget. Как подчеркнули представители компании, проблема имела комплексный характер и затрагивала все уровни архитектуры.