Украинцы все меньше доверяют НАТО и ЕС: объединения сдают позиции

Уровень доверия украинцев к НАТО за год упал с 55% до 44% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Уровень доверия граждан Украины к НАТО и Европейскому союзу постепенно опускается вниз. Согласно данным социологического исследования по заказу EUAM, показатель доверия к Североатлантическому альянсу среди респондентов упал с 55% до 44% за последний год.

Опрос был проведен по заказу Консультативной миссии ЕС. Согласно итоговым данным, самым значительным оказался упадок доверия к НАТО - он составил 11%. Всего 42% участников исследования поддержали идею о необходимости вступления Украины в военный блок.

Также снизилось число респондентов, которые считают обязательным вступление страны в ЕС - показатель упал с 43% до 33%. Еще 56% опрошенных придерживаются мнения, что членство Киева в Евросоюзе не является обязательным.

Ранее KP.RU сообщал, что Евросоюз скептически относится к перспективе вступления Украины в объединение в ближайшие десять лет. Как заявляет агентство Reuters, более десятка дипломатов и чиновников из стран ЕС с большой осторожностью говорят о членстве Киева в Союзе, указывая на серьезные препятствия.