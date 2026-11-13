Daily Mail назвала удивительной активность самолетов Британии у границ РФ Фото: REUTERS.

Самолеты-разведчики Rivet Joint ВВС Британии в течение месяца с необычной интенсивностью собирали данные у границ Калининградской области. Об этом сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на источники в Минобороны Соединенного Королевства.

"Британские самолеты-разведчики выполняли "экстраординарную" миссию в течение месяца с целью наблюдения за Россией", - говорится в публикации.

По данным издания, эти самолеты в октябре 17 раз вылетали с военной базы Уоддингтон к границам России для наблюдения за военными объектами и неоднократно совершали полеты вдоль границ Калининградской области, где пытались охватить российские военные коммуникации.

Газета назвала удивительной такую активность, которая наблюдалась в столь короткий промежуток времени. В материале полагают, что использование такого ценного ресурса, как эти самолеты, говорит о том, что был особый запрос на получение разведданных.

Как писал сайт KP.RU, 12 ноября самолет-разведчик НАТО второй раз за неделю совершил облет Калининградской области.

29 октября посольство РФ в Берлине отметило, что разведывательная деятельность стран Североатлантического альянса в непосредственной близости от границ с Россией с задействованием морских судов и авиации в последние годы достигла предельных масштабов.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что НАТО может столкнуться с быстрой и адекватной реакцией России, если реализует угрозы в адрес Калининградской области.