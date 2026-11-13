Daily Mail назвала удивительной активность самолетов Британии у границ РФ

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Самолеты-разведчики Rivet Joint ВВС Британии в течение месяца с необычной интенсивностью собирали данные у границ Калининградской области. Об этом сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на источники в Минобороны Соединенного Королевства.
"Британские самолеты-разведчики выполняли "экстраординарную" миссию в течение месяца с целью наблюдения за Россией", - говорится в публикации.
По данным издания, эти самолеты в октябре 17 раз вылетали с военной базы Уоддингтон к границам России для наблюдения за военными объектами и неоднократно совершали полеты вдоль границ Калининградской области, где пытались охватить российские военные коммуникации.
Газета назвала удивительной такую активность, которая наблюдалась в столь короткий промежуток времени. В материале полагают, что использование такого ценного ресурса, как эти самолеты, говорит о том, что был особый запрос на получение разведданных.
Как писал сайт KP.RU, 12 ноября самолет-разведчик НАТО второй раз за неделю совершил облет Калининградской области.
29 октября посольство РФ в Берлине отметило, что разведывательная деятельность стран Североатлантического альянса в непосредственной близости от границ с Россией с задействованием морских судов и авиации в последние годы достигла предельных масштабов.
Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что НАТО может столкнуться с быстрой и адекватной реакцией России, если реализует угрозы в адрес Калининградской области.