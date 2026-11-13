РЖД изменила график поездов в Архангельской области из-за обрушения ж/д моста Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Архангельской области в связи с обрушением железнодорожного моста изменен график движения поездов. Об этом в канале мессенджера "Макс" сообщила Северная железная дорога (СЖД) ОАО "РЖД".

"Пассажирские поезда будут следовать по специальному графику до восстановления участка Черемуха – Виледь СЖД", - говорится в публикации

В СЖД отметили, что поезда будут курсировать по этому графику с учетом пересадки пассажиров на автотранспорт.

Кроме того, подчеркивалось, что на пересадку предусмотрено порядка 2-3 часов, а в некоторых случаях до 6 часов, в зависимости от поезда.

Как писал сайт KP.RU, 10 ноября в Архангельской области произошел сход с рельсов вагонов грузового поезда. В результате инцидента никто не пострадал. Причиной ЧП стало обрушение пролета железнодорожного моста через реку Виледь.