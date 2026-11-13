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НовостиВ мире13 ноября 2026 19:57

Генассамблея ЕАNA исключила ТАСС из состава организации без объяснения причин

EANA исключил ТАСС из состава альянса по итогом тайного голосования
Мария МАМАЕВА
Генассамблея ЕАNA исключила ТАСС из состава организации без объяснения причин

Генассамблея ЕАNA исключила ТАСС из состава организации без объяснения причин

Фото: REUTERS.

Генеральная ассамблея Европейского альянса информационных агентств (EANA) без объяснения причин исключила из состава организации ТАСС. Как уточняется на сайте альянса, решение было принято по итогам тайного голосования.

При этом представителям ТАСС от EANA не было направлено соответствующего уведомления. Позиция альянса информационных агентств в этом вопросе и причины принятия данного решения также не сообщаются.

В феврале 2022 году Совет EANA проинформировал ТАСС о приостановке членства агентства в организации. Тогда в альянсе указали, что причина заключалась в введенных Роскомнадзором ограничениях, из-за чего ТАСС якобы действует вопреки назначению EANA.

Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о недопустимости ограничения деятельности российских СМИ Западом.