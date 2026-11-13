Генассамблея ЕАNA исключила ТАСС из состава организации без объяснения причин Фото: REUTERS.

Генеральная ассамблея Европейского альянса информационных агентств (EANA) без объяснения причин исключила из состава организации ТАСС. Как уточняется на сайте альянса, решение было принято по итогам тайного голосования.

При этом представителям ТАСС от EANA не было направлено соответствующего уведомления. Позиция альянса информационных агентств в этом вопросе и причины принятия данного решения также не сообщаются.

В феврале 2022 году Совет EANA проинформировал ТАСС о приостановке членства агентства в организации. Тогда в альянсе указали, что причина заключалась в введенных Роскомнадзором ограничениях, из-за чего ТАСС якобы действует вопреки назначению EANA.

Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о недопустимости ограничения деятельности российских СМИ Западом.