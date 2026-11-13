Украина потеряла более половины мощностей по выработке электроэнергии из-за конфликта с Россией: это признали даже в США

Украина потеряла более половины имевшихся у нее мощностей по выработке электроэнергии. Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Украина потеряла более половины имевшихся у нее мощностей по выработке электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместный доклад аудиторов Пентагона, Госдепартамента США и Агентства по международному развитию (USAID), подготовленный для американского конгресса.

Согласно документу, охватывающему период с 1 июля по 30 сентября 2026 года, российские удары по энергетической инфраструктуре привели к потере более половины прежних генерирующих мощностей Украины. Также были серьезно повреждены объекты передачи и распределения электроэнергии и системы централизованного теплоснабжения.

В докладе отмечается, что в третьем квартале 2026 года Госдепартамент США курировал на Украине 13 энергетических программ общей стоимостью около 1,1 миллиарда долларов. Крупнейшим проектом остается SPARC с бюджетом примерно 897,3 миллиона долларов. Он направлен на повышение устойчивости украинской энергосистемы и закупку необходимого оборудования.

Напомним, ранее KP.RU писал, что Владимир Зеленский сообщил о поражении более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи на Украине. По его словам, повреждения затронули несколько регионов страны и привели к экстренным отключениям электричества.