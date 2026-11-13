США приостановили вылеты самолетов по всей стране Фото: REUTERS.

Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось приостановить вылеты самолетов по всей территории страны. Ограничения введены в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

"Ограничение на вылеты введено в связи с чрезвычайными обстоятельствами и из соображений безопасности. <…> Во всех аэропортах введен запрет на вылет", - следует из документа.

Решение ФАУ распространяется на аэропорты по всей стране. Все рейсы, запланированные к отправлению, должны оставаться в авиагаванях до дальнейших распоряжений. Сроки действия ограничений не уточняются.

Как сообщает Axios, в FAA заявили, что вопросы вылета прибывающих международных рейсов будут решать в индивидуальном порядке. Сейчас в крупнейших аэропортах США — Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Вашингтона, Майами, Атланты, выстроилась очередь из самолетов, готовых к взлету, в основном они выполняют внутренние рейсы.

Ранее KP.RU сообщал, что корпорация Boeing обнаружила сбой в программном обеспечении самолетов. Речь идет о 737 MAX. Неполадки возникли после того, как было обновлено программное обеспечение кабины пилотов.