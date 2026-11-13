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НовостиВ мире13 ноября 2026 21:11

США приостановили вылеты самолетов по всей стране

Власти США остановили вылеты самолетов из соображений безопасности
Мария ПАНЮТИНА
США приостановили вылеты самолетов по всей стране

США приостановили вылеты самолетов по всей стране

Фото: REUTERS.

Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось приостановить вылеты самолетов по всей территории страны. Ограничения введены в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

"Ограничение на вылеты введено в связи с чрезвычайными обстоятельствами и из соображений безопасности. <…> Во всех аэропортах введен запрет на вылет", - следует из документа.

Решение ФАУ распространяется на аэропорты по всей стране. Все рейсы, запланированные к отправлению, должны оставаться в авиагаванях до дальнейших распоряжений. Сроки действия ограничений не уточняются.

Как сообщает Axios, в FAA заявили, что вопросы вылета прибывающих международных рейсов будут решать в индивидуальном порядке. Сейчас в крупнейших аэропортах США — Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Вашингтона, Майами, Атланты, выстроилась очередь из самолетов, готовых к взлету, в основном они выполняют внутренние рейсы.

Ранее KP.RU сообщал, что корпорация Boeing обнаружила сбой в программном обеспечении самолетов. Речь идет о 737 MAX. Неполадки возникли после того, как было обновлено программное обеспечение кабины пилотов.