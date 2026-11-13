Норвегия рассчитывает вернуться на МЧМ по хоккею при недопуске россиян Фото: REUTERS.

Сборная Норвегии всерьез надеется вернуться к участию в молодежном чемпионате мира по хоккею, если канадские власти не допустят российских игроков в страну. Об этом заявил генсек норвежской федерации хоккея Петтер Сальстен.

Он посетовал, что Норвегия готовилась к участию в турнире более года. Сальстен отметил, что отказ Канады выдавать визы российским хоккеистам, в том числе тем, у кого документы уже оформлены, может повлиять на решение норвежской стороны.

Генсек норвежской федерации хоккея добавил, что в таком случае организационные сложности с проведением соревнований будут устранены, а участие сборной Норвегии в чемпионате станет гарантированным.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев потребовал от Международного олимпийского комитета применить жесткие санкции к Национальному олимпийскому комитету Канады. Он назвал отказ выдавать визы россиянам скоординированной атакой ряда стран Запада.