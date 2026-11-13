Неизвестные дроны заметили над авиабазой США в Британии: военным пришлось прятаться

Над американской авиабазой в Британии обнаружили неизвестные дроны Фото: REUTERS.

В Британии неизвестные беспилотники заметили над авиабазой Лейкенхит, которую используют Военно-воздушные силы США. После обнаружения дронов военным приказали укрыться. Об этом сообщает Sky News.

Сотрудники службы безопасности отреагировали на появление БПЛА, которые находились над территорией базы без разрешения. По данным телеканала, в результате инцидента повреждений и пострадавших нет.

Военным США было предписано "спрятаться в ближайшем укрытии". При этом они продолжают взаимодействовать с британскими партнерами для обеспечения безопасности личного состава, гражданских сотрудников, подрядчиков и членов их семей.

Ранее KP.RU сообщал, что двое граждан Латвии проникли на базу королевских ВВС Молсуорт. Мужчины пробрались на объект, сделав брешь в заборе. Однако оставленный неподалеку автомобиль привлек внимание военной полиции. Нарушителей задержали.