Собянин: Три летевших на Москву БПЛА сбито системой ПВО Минобороны

Три летевших на Москву БПЛА сбито системой ПВО Минобороны Фото: REUTERS.

Киевский режим пытается атаковать Москву. Средствами противовоздущной обороны было уничтожено три украинских беспилотника на подлете к столице. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

"Системой ПВО Минобороны сбиты три БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал градоначальник в мессенджере Max.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ дронами ударили по Волгограду. В результате атаки противника четыре человека погибли. Жертвами стали работники промзоны, на заводе возник пожар. Также от взрывов БПЛА выбило окна в жилых домах.