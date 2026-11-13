Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика13 ноября 2026 22:15

Собянин: Три летевших на Москву БПЛА сбито системой ПВО Минобороны

Экстренные службы Москвы работают на местах падения дронов ВСУ
Мария ПАНЮТИНА
Три летевших на Москву БПЛА сбито системой ПВО Минобороны

Три летевших на Москву БПЛА сбито системой ПВО Минобороны

Фото: REUTERS.

Киевский режим пытается атаковать Москву. Средствами противовоздущной обороны было уничтожено три украинских беспилотника на подлете к столице. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

"Системой ПВО Минобороны сбиты три БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал градоначальник в мессенджере Max.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ дронами ударили по Волгограду. В результате атаки противника четыре человека погибли. Жертвами стали работники промзоны, на заводе возник пожар. Также от взрывов БПЛА выбило окна в жилых домах.