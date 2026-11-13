БПЛА атаковал жилой дом в Белгородской области: один человек погиб, еще один ранен

В поселке Пролетарский Ракитянского округа Белгородской области при атаке украинского беспилотника на частный дом погиб мужчина. Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В поселке Пролетарский Ракитянского округа Белгородской области беспилотник ВСУ ударил по частному дому, в результате атаки погиб мужчина. Еще один местный житель получил ранение, сообщили в региональном оперштабе.

Мужчина, получивший серьезные травмы, умер на месте происшествия. Второй пострадавший получил ранение мягких тканей головы. Медики оказали ему необходимую помощь на месте, однако от госпитализации мужчина отказался. В результате взрыва беспилотника дом разрушился и загорелся. Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар.

Напомним, ранее KP.RU писал о гибели мирного жителя при атаке беспилотников на Белгородскую область. 12 ноября в селе Мощеное Грайворонского округа два дрона взорвались на территории частного дома. Мужчина получил тяжелые ранения и скончался на месте. В результате череды взрывов было также повреждено остекление дома.