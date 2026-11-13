ЕС вынашивает новые планы противодействия России в Арктике: о чем речь

Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что планы Евросоюза по укреплению позиций в Арктике направлены на противодействие России и подрыв ее экономики. Фото: 66th Training Squadron Detachmen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что планы Евросоюза по укреплению позиций в Арктике направлены на противодействие России и подрыв ее экономики. Об этом дипломат написал в статье для датского издания Jyllands-Posten.

«ЕС перенаправляет в Арктику напряженность в отношениях России и Запада в связи с конфликтом на Украине», — отметил Барбин. По его словам, Брюссель намерен добиваться соблюдения в регионе односторонних санкций против России, в том числе ограничений в отношении так называемого теневого флота. Дипломат подчеркивает, что речь идет о попытке экономического давления через логистическую блокаду и ограничение судоходства на перспективных арктических маршрутах.

Барбин также отверг тезис о возможном конфликте из-за ресурсов и влияния в Арктике.

«Конфликтного потенциала по этим вопросам в Арктике нет и быть не может, если его намеренно не создавать», — подчеркнул он.

Напомним, ранее KP.RU писал, что Евросоюз намерен усилить присутствие в Арктике и запустить в 2027 году программу спутникового наблюдения за регионом. Инициатива предусматривает использование систем Copernicus и Galileo для выявления потенциальных угроз на суше и на море.