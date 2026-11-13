SpaceX ещё раз запустила корабль Starship в полет: что известно

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель с кораблем Starship в 15-й испытательный полет. Фото: Christina Horsten/dpa/Global Look Press

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель с кораблем Starship в 15-й испытательный полет. В ходе миссии компания намерена впервые осуществить захват второй ступени космической системы. Трансляция запуска велась на странице SpaceX в соцсети X.

Ракета стартовала с космодрома Starbase в Техасе. Во время полета планируется развернуть 26 спутников Starlink версии V3.

Ранее SpaceX удавалось контролируемо захватывать только первую ступень Super Heavy, тогда как Starship приводнялся в океане.

Напомним, ранее KP.RU писал о 14-м испытательном полете Starship, который состоялся 28 сентября 2026 года. Тогда корабль успешно достиг этапа приводнения в Тихом океане, однако вскоре после этого взорвался. В SpaceX заявили, что аппарат выполнил основные задачи миссии, а произошедшее не означает провала испытаний.