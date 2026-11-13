В России хотят навсегда закрепить действующие правила дорожного движения

Минтранс хочет сделать правила дорожного движения в России бессрочными Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Министерство транспорта России предложило сделать правила дорожного движения бессрочными. Соответствующие изменения содержатся в проекте документа ведомства.

Минтранс подготовил поправки к постановлению правительства о ПДД. В частности, предлагается исключить положение, согласно которому правила действуют до 1 марта 2029 года.

Как пояснило ведомство, установление ограниченного срока действия ПДД и их последующее переиздание нецелесообразны. Действующие правила соответствуют положениям Венской конвенции о дорожном движении 1968 года.

Ранее KP.RU сообщал, что в России с 1 сентября вступили в силу новые правила режима труда и отдыха водителей. Теперь рабочее время не должно превышать 40 часов в неделю, а продолжительность смены - 10 часов, за исключением отдельных категорий.