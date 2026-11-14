Мошенники придумали новую схему с цифровым рублем: эксперт рассказал, как не попасть в ловушку

Мошенники стали сообщать россиянам о якобы приостановке переводов в цифровых рублях. Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Мошенники стали сообщать россиянам о якобы приостановке переводов в цифровых рублях. Для разблокировки операций злоумышленники требуют перевести обычные безналичные деньги на «безопасный счет». Об этом РИА Новости рассказал технический директор компании «Стахановец» Сергей Щербаков.

По словам эксперта, аферисты используют тему блокировки переводов, хотя встроенную защиту цифрового рубля обойти не пытаются. Щербаков напомнил, что при обнаружении признаков мошенничества банк приостанавливает операцию с цифровыми рублями на два дня и уведомляет клиента. Без его подтверждения деньги остаются в кошельке.

Эксперт посоветовал не сообщать посторонним коды из сообщений, не переходить по подозрительным ссылкам и помнить, что использование цифрового рубля добровольно. Все операции с ним для граждан бесплатны.

Напомним, ранее KP.RU писал о другой схеме обмана с использованием цифрового рубля. Мошенники представлялись сотрудниками Центробанка и убеждали россиян перевести накопления в цифровую валюту якобы для защиты от хищения. Для этого аферисты могли присылать ссылки на поддельные сайты и приложения, копирующие официальный кошелек цифрового рубля.