Россиянам рассказали, в каких регионах средние пенсии превысили 30 тысяч рублей

Чукотка возглавила рейтинг регионов по размеру пенсий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В октябре текущего года средний размер пенсии превысил 30 тысяч рублей в 12 регионах России. Об этом стало известно из данных Социального фонда.

Самые высокие выплаты зафиксированы на Чукотке - 42,2 тысячи рублей. В число лидеров вошли Ненецкий автономный округ с показателем 39 тысяч рублей и Магаданская область - 37,8 тысяч рублей.

На четвертой строчке расположился Камчатский край. Там пенсионеры получают по 37,7 тысяч рублей. В Ханты-Мансийском автономном округе размер выплаты достиг 37,2 тысяч рублей, в Ямало-Ненецком АО - 36,6 тысяч рублей.

Седьмую позицию заняла Мурманская область с показателем в 34,4 тысяч рублей. На Сахалине средняя пенсионная выплата составила 33,9 тысяч рублей, в республике Саха - 33,8 тысяч рублей.

Пенсионеры в республике Коми получают выплату в размере 32,4 тысячи рублей. Замыкают топ Архангельская область со средним показателем в 31,8 тысяч рублей и республика Карелия - 31,1 тысяч рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что фиксированную выплату в составе страховой пенсии по старости хотят повышать с 70 лет. Член ОП Владислав Гриб пояснил, что такая мера помогла бы гражданам справляться с дополнительными расходами.