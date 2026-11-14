В США сообщили о семи смертях, связанных с ортопедическими матрасами Medline

В США семь человек погибли, а еще 35 получили серьезные травмы, связанные с ортопедическими матрасами компании Medline. Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

В США семь человек погибли, а еще 35 получили серьезные травмы, связанные с ортопедическими матрасами компании Medline. Об этом сообщило Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA).

«Компания Medline получила сведения о семи смертельных случаях и 35 случаях получения серьезных травм», — говорится в сообщении регулятора.

FDA сообщило об отзыве и прекращении производства матрасов, кроватей и аксессуаров под брендом Medline. Причиной стали потенциальная опасность возгорания и риск застревания человека. По данным регулятора, поступившие в компанию жалобы на травмы и гибель людей связаны с этими проблемами.

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