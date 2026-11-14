В России циркулирует более 200 штаммов вирусов: что заявил Онищенко

Более 200 штаммов респираторных инфекций, включая коронавирус, циркулируют в России в осенне-зимний эпидемиологический сезон. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Более 200 штаммов респираторных инфекций, включая коронавирус, циркулируют в России в осенне-зимний эпидемиологический сезон. Об этом РИА Новости рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Коронавирус эволюционирует, ищет свои лазейки, но сегодня он внедрился в эпидемическую популяцию и является одним из более 200 штаммов респираторных инфекций, которые сопровождают человека во время осенне-зимнего похолодания», — отметил Онищенко

Напомним, ранее KP.RU писал, что академик РАН Геннадий Онищенко оценил угрозу новой вспышки коронавируса в России. По его словам, Всемирная организация здравоохранения не фиксировала резкого роста заболеваемости или появления нового штамма COVID-19.