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НовостиВ мире14 ноября 2026 1:17

До 10 млн долларов в день: аудиторы США оценили потери Украины из-за коррупции

Аудиторы США назвали коррупцию системной проблемой Украины
Мария ПАНЮТИНА
Аудиторы США назвали коррупцию системной проблемой Украины

Аудиторы США назвали коррупцию системной проблемой Украины

Фото: REUTERS.

Коррупция на Украине продолжает оставаться серьезной системной проблемой, затрагивающей оборонные закупки, энергетический сектор и высшие эшелоны власти. Об этом говорится в докладе аудиторов Пентагона, Госдепартамента США и USAID для Конгресса.

Авторы документа отмечают, что процедуры заключения контрактов, введенные в 2022 году, создали дополнительные возможности для злоупотреблений. Они позволили властям Украины обходить традиционные многоуровневые механизмы контроля и надзора.

Отдельный раздел отчета посвящен коррупции в Государственной таможенной службе Украины. Действующие в ведомстве коррупционные схемы и уклонение от уплаты обязательных сборов ежедневно обходятся украинскому бюджету в сумму до 10 млн долларов.

В докладе упоминаются сентябрьские обыски в кабинетах генпрокурора Руслана Кравченко в рамках расследования дела о покровительстве сети мошеннических колл-центров и предъявление официальных подозрений экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной.

Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Микиша сообщал о разворовывании западных денег на Украине. По его словам, партнеры Запада понимают, что немалая часть предоставляемого Киеву финансирования не будет использована по назначению.