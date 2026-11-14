Более 5,4 тысячи случаев: США утратили статус страны без эндемичной кори

США лишились статуса страны, победившей корь Фото: REUTERS.

Панамериканская организация здравоохранения лишила США статуса страны, в которой ликвидирована эндемичная передача кори. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, причиной такого решения стал резкий рост заболеваемости. С начала 2026 года в Соединенных Штатах зарегистрировали более 5,4 тысяч случаев кори. Это самый высокий показатель за несколько десятилетий.

Ситуация осложнилась несколькими вспышками заболевания в разных штатах. В ноябре в Пенсильвании, Нью-Йорке и Висконсине зафиксировали пять смертельных случаев. При этом, как отмечает газета, вспышки не были связаны между собой.

Ранее KP.RU сообщал, что юрфак МГУ перевели на дистанционное обучение из-за случая кори у одного из магистрантов. Академик РАН Геннадий Онищенко уточнил, что подхватить инфекцию рискуют те, кто не сделал прививку в детстве или пропустил ревакцинацию.