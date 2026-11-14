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НовостиНаука14 ноября 2026 1:51

С космодрома «Восточный» запустили ракету «Союз-2.1б» с частными спутниками: подробности

С космодрома «Восточный» стартовала ракета «Союз-2.1б» с частными спутниками
Диана ЗАМАЛЕЕВА
С космодрома Восточный успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическими аппаратами «КОЭН» и «Киноспутник». Фото: Roscosmos/XinHua?Global Look Press

С космодрома Восточный успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическими аппаратами «КОЭН» и «Киноспутник». Фото: Roscosmos/XinHua?Global Look Press

С космодрома Восточный успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическими аппаратами «КОЭН» и «Киноспутник». Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

В ведомстве отметили, что впервые в истории отечественной космонавтики основную полезную нагрузку запуска составили частные космические аппараты.

Напомним, ранее KP.RU писал о запуске с космодрома Восточный ракеты «Союз-2.1б» с двумя спутниками «Аист-2Т» и еще 50 малыми космическими аппаратами. Спутники «Аист-2Т» предназначены для стереоскопической съемки земной поверхности и создания ее трехмерной модели. С их помощью также планируется вести космический мониторинг чрезвычайных ситуаций. После выхода на орбиту аппараты отделились от разгонного блока «Фрегат» и были взяты под управление.