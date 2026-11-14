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НовостиОбщество14 ноября 2026 2:08

Заморозить ради будущего: онкобольным хотят бесплатно сохранять биоматериалы

Бесплатную криоконсервацию для онкобольных включили в госгарантии на 2027 год
Мария ПАНЮТИНА
Онкобольным предложили сохранить шанс на родительство за счет ОМС Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Онкобольным предложили сохранить шанс на родительство за счет ОМС Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Криоконсервацию и двухлетнее хранение биоматериалов для онкологических пациентов, не имеющих детей, включили в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.

Соответствующие медицинские услуги будут предоставляться в условиях круглосуточного и дневного стационара. Речь идет о сохранении репродуктивного материала пациентов с онкологическими заболеваниями перед началом химиотерапии или лучевой терапии.

В проект программы также включены вспомогательные репродуктивные технологии, в том числе ЭКО и необходимое лекарственное обеспечение. Криоконсервация и хранение биоматериалов будут доступны пациентам только при отсутствии у них детей по ОМС.

Ранее KP.RU сообщал, что в России наблюдается снижение заболеваемости раком легких, полости рта, глотки, гортани, пищевода и желудка. Член-корреспондент РАН Давид Заридзе рассказал, с чем связана положительная динамика.