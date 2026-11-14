В России в 2027 году пересчитают пенсионные доплаты двум категориям граждан

В России с 1 февраля пересчитают доплаты к пенсиям шахтеров и летчиков Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Социальный фонд России с 1 февраля 2027 года проведет плановый перерасчет ежемесячных доплат к пенсиям для нескольких категорий граждан. Об этом РИА Новости сообщила юрист Мария Кутарова.

Перерасчет затронет членов летных экипажей гражданской авиации. На доплату могут рассчитывать россияне, проработавшие не менее 25 лет полный рабочий день на добыче угля и сланца, строительстве шахт или в военизированных горноспасательных частях.

Кутарова отметила, что доплата положена представителям ведущих профессий угольной промышленности при наличии стажа от 20 лет. К ним относятся горнорабочие очистного забоя, проходчики, забойщики на отбойных молотках и машинисты горных выемочных машин.

Ранее KP.RU сообщал, что разрыв между самой высокой и самой низкой средней пенсией работающих граждан в регионах России превысил 22 тысячи рублей. Наименьший показатель оказался в Дагестане, а наибольший - в Чукотском автономном округе.