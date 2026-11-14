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НовостиВ мире14 ноября 2026 2:48

«Полная деградация»: В Совбезе РФ заявили об упадке уровня жизни в Прибалтике

В Совбезе России заявили об экономических трудностях стран Балтии
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил о серьезных экономических и социальных трудностях в странах Балтии. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

«Если говорить про Прибалтику, что было во время Советского Союза? Это была витрина СССР. И что сейчас? Полная деградация, деиндустриализация и упадок уровня жизни», — отметил Шевцов.

Свое заявление он сделал в ходе обсуждения вопросов, связанных с исторической памятью.

Напомним, ранее KP.RU писал о дефиците бюджета Литвы, который, по прогнозу, к 2027 году может достичь 3,8% ВВП. Президент страны Гитанас Науседа связал ухудшение бюджетной ситуации с увеличением расходов на оборону. По его словам, военный бюджет вырос с 3% до 5% ВВП.