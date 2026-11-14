Большунову закрыли путь на международные старты: FIS отказала в нейтральном статусе

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову в получении нейтрального статуса, необходимого для участия в международных соревнованиях.

Генсек Федерации лыжного спорта и сноуборда России Екатерина Галкина уточнила, что FIS считает, что спортсмен не соответствует критериям нейтральности. Большунов намерен обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.

"Но сейчас я, наверное, не в том положении, чтобы подробно раскрывать информацию <...> Чтобы не навредить дальнейшему ходу разбирательства, давайте ограничимся такой формулировкой", - отметила генсек ФЛССР для РИА Новости.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что Большунов находится в достаточно неплохой физической форме. Он подчеркнул, что спортсмену необходимо много стартовать и продолжать скоростную работу.

Как писал KP.RU, Большунов стал победителем гонки на 10 километров свободным стилем с раздельным стартом на соревнованиях "Югория. Первый снег". Лыжник преодолел дистанцию за 21 минуту 35,1 секунды. По итогам турнира определят кандидатов для участия в первых двух этапах Кубка мира.