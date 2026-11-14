Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика14 ноября 2026 5:04

ВС РФ поразили электроподстанции в Черниговской области

ВС РФ вывели из строя энергетический объект, обеспечивающий функционирование логистических центров ВСУ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ВС РФ поразило электроподстанции в Черниговской области

ВС РФ поразило электроподстанции в Черниговской области

Фото: REUTERS.

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации нанесли удары по электроподстанции в городе Прилуки Черниговской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, выведенный из строя энергетический объект в Прилуках обеспечивал бесперебойное функционирование логистических центров Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, российскими войсками было успешно поражено судно, задействованное в транспортировке военных грузов для нужд украинских формирований в одесский порт.