ВС РФ поразили электроподстанции в Черниговской области

ВС РФ поразило электроподстанции в Черниговской области Фото: REUTERS.

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации нанесли удары по электроподстанции в городе Прилуки Черниговской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, выведенный из строя энергетический объект в Прилуках обеспечивал бесперебойное функционирование логистических центров Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, российскими войсками было успешно поражено судно, задействованное в транспортировке военных грузов для нужд украинских формирований в одесский порт.