ВС РФ поразили два локомотива в Запорожской области Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации нанесли ночную серию ударов беспилотными летательными аппаратами, поразив два локомотива в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, в районе железнодорожной станции Матвеевка Запорожской области были выведены из строя два локомотива, задействованных в перевозке грузов для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину», — сказано в официальном сообщении министерства.

Кроме того, российские беспилотники поразили электроподстанцию в населенном пункте Прилуки Черниговской области, которая обеспечивала работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и логистических центров хранения военного имущества. Также было поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее военные грузы в порт Одессы.