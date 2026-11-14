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НовостиПолитика14 ноября 2026 5:41

У украинских боевиков возникла странная привычка: Ее используют, чтобы сдаться в плен

Боец ВС РФ Ералаш: боевики ВСУ в основном сдаются в плен в населенных пунктах
Марк СОКОЛОВ
У украинских боевиков возникла странная привычка: Ее используют, чтобы сдаться в плен

У украинских боевиков возникла странная привычка: Ее используют, чтобы сдаться в плен

Фото: REUTERS.

Украинские военнослужащие чаще всего сдаются в плен российским бойцам в крупных населенных пунктах. Об этом рассказал ТАСС военнослужащий группировки войск «Днепр» с позывным Ералаш.

Боец служит в штурмовом подразделении 291-го полка 58-й гвардейской армии. По его словам, частота сдачи украинских солдат в плен зависит от особенностей местности, на которой ведутся боевые действия.

«В основном пленные идут в городах, населенных пунктах, когда они сидят более большим количеством в домах, прячутся в подвалах. Там уже ты зажимаешь его, скажем так, в углу, и у него не остается выбора, как либо сдаться, либо не сдаваться», — пояснил Ералаш.

Военнослужащий уточнил, что в лесополосах подобные случаи тоже происходят, однако значительно реже. При этом, по его наблюдениям, большинство окруженных украинских солдат предпочитают сложить оружие.

Ранее в Доброполье российские военные взяли в плен пятерых военнослужащих ВСУ. Бойцы группировки «Центр» выбивали противника из городской застройки. Во время огневых столкновений украинские солдаты прекратили сопротивление и сдались российской стороне.