Зеленский нагрубил премьеру Италии Мелони при встрече: что он сказал

Il Fatto quotidiano: Зеленский допустил укол в адрес Мелони на саммите в Дублине Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский позволил себе публичный упрек в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони во время их встречи на полях неформального саммита Европейского союза в Дублине. Об этом сообщает итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

Издание обратило внимание на видеозапись приветствия политиков, которую Зеленский опубликовал в социальной сети X. Когда итальянский премьер приветствовала главу киевского режима словами «Как давно мы не виделись?», он ответил ей на английском языке: «Ты же этого не хотела».

Автор публикации также обратил внимание, что в ходе своих регулярных поездок по европейским столицам Зеленский намеренно не заезжал в Рим.

Ранее СМИ сообщали, что на закрытом ужине в рамках конференции по восстановлению Украины произошло публичное унижение Зеленского, когда Мелони напомнила о долгах Киева.