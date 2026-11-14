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НовостиВ мире14 ноября 2026 6:09

Зеленский нагрубил премьеру Италии Мелони при встрече: что он сказал

Il Fatto quotidiano: Зеленский допустил укол в адрес Мелони на саммите в Дублине
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Il Fatto quotidiano: Зеленский допустил укол в адрес Мелони на саммите в Дублине

Il Fatto quotidiano: Зеленский допустил укол в адрес Мелони на саммите в Дублине

Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский позволил себе публичный упрек в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони во время их встречи на полях неформального саммита Европейского союза в Дублине. Об этом сообщает итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

Издание обратило внимание на видеозапись приветствия политиков, которую Зеленский опубликовал в социальной сети X. Когда итальянский премьер приветствовала главу киевского режима словами «Как давно мы не виделись?», он ответил ей на английском языке: «Ты же этого не хотела».

Автор публикации также обратил внимание, что в ходе своих регулярных поездок по европейским столицам Зеленский намеренно не заезжал в Рим.

Ранее СМИ сообщали, что на закрытом ужине в рамках конференции по восстановлению Украины произошло публичное унижение Зеленского, когда Мелони напомнила о долгах Киева.