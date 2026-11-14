Два из шести исков к ресторанной компании Григория Лепса удовлетворены Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Суды Москвы и Московской области удовлетворили два из шести исковых заявлений, поданных осенью против ресторанной компании «Лофт Групп», 80% доли в которой принадлежит певцу Григорию Лепсу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства судебные материалы.

Согласно решениям инстанций, по иску подмосковного оптового поставщика напитков ООО «Ритейл Логистик» с организации артиста взыскано почти 123 тысячи рублей. Еще около 262 тысячи рублей суд постановил выплатить индивидуальному предпринимателю Дмитрию Климовицкому, основным профилем которого, по данным сервиса «БИР-Аналитик», является оптовая торговля пищевыми продуктами, включая рыбу и морепродукты.

Кроме того, на стадии рассмотрения в судах находятся еще три иска к «Лофт Групп» на общую сумму свыше 600 тысяч рублей, а одно заявление на 2 648 рублей пока не принято к производству. По информации «БИР-Аналитик», по итогам 2025 года ресторанная компания певца зафиксировала чистый убыток в размере почти 234 миллионов рублей.

Напомним, в прошлом году связанная с Григорием Лепсом кейтеринговая компания «ГЛ Кейтеринг» была признана банкротом.