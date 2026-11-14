Раскол среди союзников: Италия заблокировала участие ФРГ в создании истребителя нового поколения

Италия заблокировала участие ФРГ в создании истребителя нового поколения Фото: REUTERS.

Рим отклонил инициативу Лондона по привлечению Берлина к участию в Глобальной программе боевой авиации (GCAP), предложив предоставить ФРГ лишь статус наблюдателя. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, против включения ФРГ в проект высказался министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Обеспокоенность итальянской стороны вызвала перспектива появления нового партнера в уже сложной многосторонней программе, что могло бы привести к затягиванию сроков разработки.

Статус наблюдателя, на котором настаивает Рим, полностью лишит Берлин какой-либо роли в проектировании и создании боевого самолета. Однако источники газеты отмечают, что ФРГ «почти наверняка» отвергнет подобное предложение.

Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем на переговорах с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил, что Лондон открыт для присоединения Берлина к проекту GCAP. Вместе с тем британская газета Telegraph предупреждала, что вхождение Германии в программу способно замедлить ее реализацию.

Принятие нового истребителя на вооружение запланировано на 2035 год. Однако СМИ сообщают о возможной задержке из-за проблем финансирования и перерасходом средств.