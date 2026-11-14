Россиянин заплутал в лесу и случайно «стрельнул» сигарету у медведя: Зверь сбежал в ужасе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Забайкалье мужчина случайно попросил закурить у медведя, приняв хищника за человека во время похода в лес. Об этом РИА Новости рассказал сын мужчины Владимир.

По его словам, отец отправился с друзьями собирать кедровые шишки. К вечеру он сильно устал, а густые тучи гнуса мешали разглядеть происходящее вокруг.

«Сквозь тучи гнуса увидел: впереди вроде невысокий мужик с рюкзаком не спеша идет, чуть покряхтывая. Отец догнал его и попросил закурить, хлопнув по рюкзаку. Но вместо ткани ощутил под рукой шерсть. Оба заорали: медведь тоже громко голос подал», — рассказал Владимир.

После неожиданной встречи мужчина бросился к месту стоянки за ружьем. Однако, когда он вернулся с друзьями, зверя уже не было. На месте остались лишь разорванный рюкзак и следы жизнедеятельности медведя. По предположению сына, хищник страдал от проблем с пищеварением после съеденных орехов, поэтому и шел, кряхтя. Собеседник агентства уточнил, что история произошла давно.

Ранее в Забайкалье медведь напал на сотрудника охотничьего хозяйства возле села Черемхово. Хищник внезапно выскочил из кустов на берегу реки. Мужчина получил травмы, однако серьезных повреждений удалось избежать. После происшествия охотоведы начали обследовать окрестности населенного пункта.