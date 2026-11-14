В европейской стране нашли закопанные в лесу миллиарды: Их оставил бывший министр Фото: REUTERS.

В Венгрии обнаружили миллиарды форинтов, спрятанные в том числе в лесу, в рамках расследования дела бывшего министра национального развития Миклоша Шестака. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр со ссылкой на Национальное управление по возвращению и защите активов (NVVH).

Масштабные обыски проходили 12 и 13 ноября. Следователи обнаружили крупные суммы наличных, закопанные в лесных массивах, а также спрятанные в сельскохозяйственных постройках, складах и жилых домах. Часть денег хранилась в тайном сейфе.

Всего за два дня правоохранители изъяли 5,07 млрд форинтов (около 1,3 млрд рублей), 2,65 млн евро (примерно 243 млн рублей) и 1,25 млн долларов (около 104 млн рублей). Все найденные средства уже перечислили в государственную казну Венгрии.

Шестак возглавлял министерство национального развития с 2014 по 2018 год. Сейчас его обвиняют в коррупции при распределении государственных контрактов. По версии следствия, бывший чиновник и другие фигуранты получали взятки от предпринимателей за предоставление выгодных заказов.

Ранее венгерская полиция арестовала Шестака по подозрению в получении взятки на 12 млрд форинтов. О задержании 30 сентября сообщил Мадьяр, назвав его первым случаем ареста бывшего министра страны с 1990 года. Расследование проводится в рамках антикоррупционной операции под названием «Очищающий огонь».