Фон дер Ляйен посыпает голову пеплом после решений по российскому газу: Европа теперь платит больше. Фото: Ansgar Haase/ dpa/ Global Look Press

Евросоюз с начала 2026 года переплатил за импорт газа 100 млрд евро по сравнению с 2025 годом, что в МИД России связывают с решениями Брюсселя. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества российского внешнеполитического ведомства Дмитрий Биричевский в интервью ТАСС.

По словам дипломата, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сама признала масштаб дополнительных расходов. При этом европейские страны продолжают закупать российские энергоресурсы, несмотря на сокращение объемов поставок и введенные ограничения.

«Сами еэсовцы, несмотря на снизившиеся объемы, продолжают закупки из России и начиная с 2022 года заплатили $320 млрд за отечественное энергосырье», — подчеркнул Биричевский.

Ранее Всемирный банк отметил, что отказ от российских поставок привел к росту цен на газ в Евросоюзе. Дополнительное давление на энергетический рынок оказал конфликт на Ближнем Востоке. Согласно прогнозу организации, стоимость энергоносителей в мире в 2026 году вырастет примерно на треть.