ВС России освободили населенный пункт Терсянка в Запорожской области Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские войска освободили населенный пункт Терсянка в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации военного ведомства, населенный пункт перешел под контроль Вооруженных сил России в ходе проведения специальной военной операции. Другие подробности освобождения Терсянки пока не приводятся.

Ранее российские военнослужащие освободили село Воскресенка в Запорожской области. Об установлении контроля над населенным пунктом Минобороны сообщило 11 ноября. Операцию провели подразделения группировки войск «Восток», которые продолжили продвижение на Запорожском направлении. В ходе боевых действий российские военные разгромили находившиеся в селе подразделения ВСУ. По данным ведомства, противник также понес потери в личном составе и военной технике.