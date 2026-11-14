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НовостиПолитика14 ноября 2026 8:58

ВС России освободили населенный пункт Терсянка в Запорожской области

Минобороны отчиталось об освобождении Терсянки 14 ноября
Марк СОКОЛОВ
ВС России освободили населенный пункт Терсянка в Запорожской области

ВС России освободили населенный пункт Терсянка в Запорожской области

Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские войска освободили населенный пункт Терсянка в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации военного ведомства, населенный пункт перешел под контроль Вооруженных сил России в ходе проведения специальной военной операции. Другие подробности освобождения Терсянки пока не приводятся.

Ранее российские военнослужащие освободили село Воскресенка в Запорожской области. Об установлении контроля над населенным пунктом Минобороны сообщило 11 ноября. Операцию провели подразделения группировки войск «Восток», которые продолжили продвижение на Запорожском направлении. В ходе боевых действий российские военные разгромили находившиеся в селе подразделения ВСУ. По данным ведомства, противник также понес потери в личном составе и военной технике.