ВС РФ нанесли поражение объектам инфраструктуры ВСУ Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские военнослужащие нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что удары наносились по инфраструктурным узлам, обеспечивающим деятельность украинских подразделений.

Накануне в Министерстве обороны России сообщили, что российские войска нанесли удары беспилотниками, поразив два локомотива в Запорожской области, что нарушило перевозки для ВСУ. Также атакованы электроподстанция в Прилуках, обеспечивающая оборонные предприятия, и сухогруз в Одессе.