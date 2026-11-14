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НовостиПолитика14 ноября 2026 8:58

ВС РФ нанесли поражение объектам инфраструктуры ВСУ

ВС РФ наносят удары по инфраструктурным узлам, обеспечивающим деятельность ВСУ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ВС РФ нанесли поражение объектам инфраструктуры ВСУ

ВС РФ нанесли поражение объектам инфраструктуры ВСУ

Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские военнослужащие нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что удары наносились по инфраструктурным узлам, обеспечивающим деятельность украинских подразделений.

Накануне в Министерстве обороны России сообщили, что российские войска нанесли удары беспилотниками, поразив два локомотива в Запорожской области, что нарушило перевозки для ВСУ. Также атакованы электроподстанция в Прилуках, обеспечивающая оборонные предприятия, и сухогруз в Одессе.