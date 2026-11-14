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НовостиОбщество14 ноября 2026 9:09

У россиянки начался некроз тканей после укуса медузы во Вьетнаме: хирурги пытаются спасти девушке ногу

Жительница Кузбасса получила некроз тканей после ожога медузы во Вьетнаме
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Жительница Кузбасса получила некроз тканей после ожога медузы во Вьетнаме

Жительница Кузбасса получила некроз тканей после ожога медузы во Вьетнаме

Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Специалисты Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского оказали экстренную помощь жительнице Кемерова, получившей тяжелый химический ожог после контакта с медузой во время отпуска во Вьетнаме. Об этом сообщает «КП-Кемерово» со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Инцидент произошел во время купания в море, когда медуза ужалила россиянку за ногу. В госпитале Хошимина туристке обработали рану и назначили антигистаминные препараты, однако проведенная терапия не дала результата — после возвращения домой состояние конечности резко ухудшилось, и на ноге развился выраженный некроз мягких тканей. По словам медиков, теперь пациентке предстоит хирургическая операция по удалению омертвевших участков.

Жительница Кузбасса получила некроз тканей после ожога медузы во Вьетнаме. Фото: больница скорой медицинской помощи им. Подгорбунского.

Жительница Кузбасса получила некроз тканей после ожога медузы во Вьетнаме. Фото: больница скорой медицинской помощи им. Подгорбунского.

Врачи призвали туристов воздерживаться от поездок на морские курорты в разгар сезона медуз или обязательно использовать для плавания специальную защитную одежду и акваобувь.

Напомним, в конце октября власти Пхукета выпустили срочное предупреждение для отдыхающих и спасательных служб. В прибрежных водах популярного курорта и соседних островов зарегистрировали необычно высокое для середины и конца октября количество медуз различных видов.