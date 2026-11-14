У россиянки начался некроз тканей после укуса медузы во Вьетнаме: хирурги пытаются спасти девушке ногу

Жительница Кузбасса получила некроз тканей после ожога медузы во Вьетнаме Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Специалисты Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского оказали экстренную помощь жительнице Кемерова, получившей тяжелый химический ожог после контакта с медузой во время отпуска во Вьетнаме. Об этом сообщает «КП-Кемерово» со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Инцидент произошел во время купания в море, когда медуза ужалила россиянку за ногу. В госпитале Хошимина туристке обработали рану и назначили антигистаминные препараты, однако проведенная терапия не дала результата — после возвращения домой состояние конечности резко ухудшилось, и на ноге развился выраженный некроз мягких тканей. По словам медиков, теперь пациентке предстоит хирургическая операция по удалению омертвевших участков.

Жительница Кузбасса получила некроз тканей после ожога медузы во Вьетнаме. Фото: больница скорой медицинской помощи им. Подгорбунского.

Врачи призвали туристов воздерживаться от поездок на морские курорты в разгар сезона медуз или обязательно использовать для плавания специальную защитную одежду и акваобувь.

Напомним, в конце октября власти Пхукета выпустили срочное предупреждение для отдыхающих и спасательных служб. В прибрежных водах популярного курорта и соседних островов зарегистрировали необычно высокое для середины и конца октября количество медуз различных видов.