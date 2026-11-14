Украинские боевики пытали людей за симпатии к России: они организовали жуткую тюрьму в Константиновке Фото: REUTERS.

Украинские военнослужащие организовали пыточную в одной из школ Константиновки в ДНР. Об этом рассказали эвакуированные жители города в эксклюзивном интервью журналисту Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести».

По словам очевидцев, украинские военные использовали помещение учебного заведения в качестве тайной тюрьмы. Там они удерживали и подвергали пыткам мирных жителей, которые симпатизировали России.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ пытались сорвать эвакуацию мирного населения из Константиновки. По данным ведомства, украинские военные использовали беспилотники для ударов по гражданским и дистанционного минирования дорог. Российские бойцы обследовали здания, подвалы и пути вывода людей, чтобы обеспечить безопасность оставшихся жителей.