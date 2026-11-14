Зеленский боится ехать в Москву на переговоры: названы возможные причины

Бердыев: Зеленский не едет в РФ из-за неготовности к диалогу или запрета Запада Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский отказывается от приглашений приехать в Москву для проведения переговоров, поскольку либо не готов к серьезному разговору, либо не получает соответствующего разрешения от западных стран. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

Дипломат напомнил, что российская сторона неоднократно направляла главе киевского режима приглашения посетить российскую столицу, однако они оставались без ответа.

«Владимира Зеленского мы не раз приглашали в Москву. Он не едет. Видимо, не готов к серьезному разговору. Либо не разрешают западные кураторы», — заявил посол по особым поручениям.

Ранее нардеп Верховной рады Артем Дмитрук предположил, что Зеленский избегает поездки в Москву из-за страха, что тест на наркотики даст положительный результат. Причиной такого заявления стала встреча главы с Дональдом Трампом в Нью-Йорке, где президент США не дал ему возможности говорить, заставив вести переговоры «в голове».