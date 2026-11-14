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НовостиПолитика14 ноября 2026 9:37

Как Россия ответит на западные санкции: ответ дали в МИД

Биричевский: ответ РФ на санкции включает повышение пошлин для некоторых стран
Арина СЕРОВА
Биричевский: ответ РФ на санкции включает повышение пошлин для некоторых стран

Биричевский: ответ РФ на санкции включает повышение пошлин для некоторых стран

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Россия в ответ на западные санкции повысит таможенные пошлины на товары из недружественных государств. Об этом рассказал руководитель департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью ТАСС.

По его словам, в стране уже давно действует отлаженный механизм, позволяющий быстро вырабатывать меры реагирования на ограничения Запада. Дипломат подчеркнул, что подобные решения не только защищают отечественных производителей, но и становятся адекватным ответом на враждебные действия против российских граждан.

«Такие решения могут включать повышение ставок ввозных таможенных пошлин на конкретную продукцию из недружественных стран, ограничение ввоза в Россию определенной группы товаров, квотирование экспорта и импорта и другие», - отметил Биричевский.

Ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выдвинул предложение, как лучше отвечать на зарубежные санкции. По его словам, России необходимо национализировать имущество западных корпораций в принудительном порядке.