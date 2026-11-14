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НовостиПолитика14 ноября 2026 9:52

Зеленский наотрез отказывается от компромисса с Россией: какое предложение на этот раз отверг украинец

Зеленский заявил, что Украина не согласится закрепить нейтральный статус
Марк СОКОЛОВ
Зеленский наотрез отказывается от компромисса с Россией: какое предложение на этот раз отверг украинец

Зеленский наотрез отказывается от компромисса с Россией: какое предложение на этот раз отверг украинец

Фото: REUTERS.

Украина не согласится закрепить нейтральный статус страны в Конституции. Об этом заявил Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами, сообщает издание «Инсайдер».

Политик затронул вопрос долгосрочной безопасности Украины и возможных последствий отказа от курса на вступление в НАТО. По его мнению, подобные изменения не могут быть приняты без учета интересов Киева.

«Если нейтральность вообще предполагает, что мы не в НАТО, то мы уже находимся в этом статусе. А что тогда будет работать на нашу безопасность в долгосрочной перспективе? <…> Закрепление нейтральности — это значит, что вы меняете конституцию своей страны, и Украина не пойдет на это», — подчеркнул Зеленский.

Ранее в Верховную раду внесли законопроект о закреплении нейтрального статуса Украины. Автором инициативы стала депутат Анна Скороход. Она предложила исключить из Конституции страны стремление к членству в НАТО, сохранив при этом курс на вступление в Евросоюз. Законопроект также предусматривает отказ Украины от участия в военных союзах.