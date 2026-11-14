Зеленский посыпает голову пеплом из-за F-16: Украинец выклянчил истребители, но они постоянно в ремонте Фото: REUTERS.

Переданные Украине западными странами истребители F-16 практически не используются из-за постоянных ремонтов. Об этом заявил Владимир Зеленский, слова которого приводит издание «Общественное. Новости».

По словам политика, украинская авиация испытывает серьезные трудности с обеспечением необходимого количества боеспособных самолетов. Одной из главных проблем он назвал техническое состояние полученных от союзников машин.

«Нам нужно в два с половиной раза больше самолетов одновременно в небе, чем то количество, которое мы применяем. На бумаге все это есть, но они постоянно в ремонте, потому что F-16 не новые», — пожаловался Зеленский.

Ранее газета The Wall Street Journal предупредила, что Украина может остаться без исправных истребителей F-16 уже к концу 2026 года. По данным издания, более половины самолетов испытывают проблемы с техническим обслуживанием. Отставной офицер ВВС США Дэвид Дептула заявил, что неспособность Киева оперативно ремонтировать авиационную технику грозит перерасти в кризис противовоздушной обороны.