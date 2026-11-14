ВСУ атаковали станцию скорой помощи в ЛНР, повреждены транспорт и здание Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

Украинские беспилотники атаковали станцию скорой помощи в селе Новая Астрахань Кременского муниципального округа ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

В результате удара повреждения получили здание станции и транспортные средства. По данным главы региона, никто из медицинских работников не пострадал.

«Неонацисты наносят удары по тем, кто спасает жизни», — заявил Пасечник.

Он добавил, что, несмотря на повреждения, сотрудники станции продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь местным жителям.

Ранее «КП – Луганск» сообщала об ударе украинского беспилотника по рейсовому автобусу, следовавшему по маршруту Новая Астрахань — Северодонецк. В результате атаки пострадал водитель. Всего за сутки с 10 по 11 ноября в ЛНР погибли три человека, еще пятеро получили ранения. Кроме того, удары по энергетической инфраструктуре привели к отключениям электричества в нескольких районах республики.