В России подорожал главный новогодний салат: оливье в этом году обойдется в круглую сумму. Фото: DronG / Shutterstock / Fotodom

Приготовление салата оливье в России в 2026 году обойдется в среднем в 610 рублей на семью из четырех человек. Об этом свидетельствуют расчеты РИА Новости, основанные на данных статистики.

Для приготовления четырех порций традиционного новогоднего салата потребуется 300 граммов вареной колбасы, 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов зеленого горошка и 200 граммов майонеза. Также в рецепт входят четыре яйца, 400 граммов картофеля, 200 граммов моркови и 100 граммов репчатого лука.

При этом стоимость блюда заметно меняется в зависимости от выбранных ингредиентов. Самым дорогим оказался вариант с красной рыбой вместо колбасы — 811 рублей. Оливье с говядиной обойдется в 683 рубля, а с курицей — в 458 рублей. Вегетарианская версия с грибами будет стоить около 499 рублей.

Ранее экономист Михаил Хачатурян оценил стоимость набора продуктов для оливье в 730–750 рублей. По его расчетам, наибольшая доля расходов приходится на колбасу и майонез, которые вместе обходятся примерно в 455 рублей. При этом за год картофель подешевел на 25%, а морковь, напротив, прибавила в цене около 35%. Подорожали также яйца, маринованные огурцы и зеленый горошек.