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НовостиОбщество14 ноября 2026 12:28

В Запорожье полностью перекрыли движение по дамбе Днепрогэс: что случилось

Движение по дамбе Днепрогэс в Запорожье полностью перекрыто
Марк СОКОЛОВ
В настоящее время движение транспорта полностью перекрыто в обоих направлениях

В настоящее время движение транспорта полностью перекрыто в обоих направлениях

Фото: Википедия.

В подконтрольном ВСУ Запорожье полностью перекрыли движение транспорта по дамбе Днепрогэс. Об этом сообщил назначенный Киевом исполняющий обязанности главы Запорожской областной администрации Михаил Семикин в Telegram.

По словам чиновника, автомобили не могут проехать по плотине ни в одном из направлений. При этом причины введения ограничений пока не раскрываются.

«В настоящее время движение транспорта полностью перекрыто в обоих направлениях», — говорится в сообщении Семикина.

Сроки возобновления движения также не уточняются. Дамба Днепрогэс расположена в черте Запорожья и используется в качестве переправы через Днепр.

Ранее в Запорожье перекрыли движение по Вантовому мосту. Об ограничениях 23 октября также сообщил Семикин. До этого российские военные наносили удары по переправам в регионе, которые, по данным Минобороны РФ, использовались ВСУ для переброски военных грузов. В частности, российская авиация поразила мост, соединяющий левый берег Днепра с островом Хортица.