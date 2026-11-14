Тихий яд из-под крана: врач объяснила, как старые трубы годами разрушают мозг, почки и сосуды человека

Гастроэнтеролог Кашух: вода из старых труб может отравлять мозг свинцом. Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / Global Look Press

Свинец, проникающий в питьевую воду из изношенных водопроводных коммуникаций, способен годами накапливаться в организме человека и поражать нервную систему, почки и сосуды. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По словам специалиста, основным источником загрязнения служат старые трубы, паяные соединения и латунная арматура. Интенсивность вымывания металла зависит от температуры, кислотности и мягкости воды, а также от времени ее застоя в системе. При этом внутренние отложения накипи могут сначала удерживать свинец, а при изменении состава воды — резко сбрасывать его в поток.

Первыми симптомами хронической интоксикации выступают снижение памяти и концентрации внимания, раздражительность, бессонница, головные боли, слабость в конечностях и покалывание в пальцах. При продолжительном воздействии токсичного металла у человека нарушается синтез гемоглобина, развиваются патологии почек и повышается артериальное давление.

«Главная мишень — нервная система. Свинец нарушает передачу сигналов между нейронами и усиливает окислительные повреждения тканей», — объяснила врач.

Особую уязвимость к хроническому воздействию свинца Кашух отметила у детей, чей организм усваивает металл активнее, а формирующийся мозг наиболее восприимчив к токсинам. Кроме того, серьезные риски возникают при беременности, поскольку свинец может преодолевать плацентарный барьер, а перестройка кальциевого обмена может провоцировать выход в кровь металла, ранее отложившегося в костной ткани матери.