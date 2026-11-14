Юрист Кырлан перечислил главные схемы обмана пенсионеров Фото: Ольга ЮШКОВА.

Злоумышленники, обманывающие пожилых людей, эксплуатируют их доверие к государственным институтам, страх за безопасность близких и стремление получить законные выплаты. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал доцент юридического факультета Финансового университета Марчел Кырлан, отметив, что преступники тщательно режиссируют сценарии, задействуя целые группы «специалистов».

Наиболее распространены схемы с «безопасным счетом» и звонками от лжеполиции, СК, ЦБ или Росфинмониторинга после сообщений о несанкционированном кредите. Также мошенники звонят от имени родственников, попавших в беду, требуя передать наличные курьеру. Они выдают себя за сотрудников Социального фонда России, предлагая пересчитать пенсию или стаж, и взламывают аккаунты на «Госуслугах».

«Еще одна опасная схема связана со взломом аккаунта "Госуслуг". Человеку сообщают, что его личный кабинет якобы скомпрометирован, необходимо заменить электронную подпись, отменить цифровую доверенность или подтвердить изменение номера телефона», — предупредил специалист.

Помимо телефонного и цифрового мошенничества, актуальны личные визиты злоумышленников под видом социальных работников или сотрудников УК для проверки счетчиков или обмена денег. Эксперт предупредил пожилых граждан о сомнительных инвестиционных проектах с «гарантированной» доходностью.

При столкновении с мошенниками юрист советует сразу прекратить разговор, проверить информацию, заблокировать карты через банк, сохранить чеки и записи, а также подать заявление в полицию.

Как сообщает RT, президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН Андрей Яблонских предупредил, что во время новогодних распродаж мошенники создают поддельные сайты с низкими ценами, где могут похищать данные. Он рекомендовал избегать сомнительных предложений и проверять адрес сайта.