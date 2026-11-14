«Ситуация совсем деградировала»: посол Франции высказался о возможном закрытии «Русского дома» в Париже

Послу Франции де Ривьеру ничего не известно о планах закрыть «Русский дом». Фото: centrerusse

Посол Франции в Москве Николя де Ривьер заявил, что не располагает информацией о возможных планах закрыть Российский дом науки и культуры в Париже. Так дипломат ответил на вопрос RTVI о том, намерены ли французские власти последовать примеру Германии, которая ранее закрыла «Русский дом» в Берлине.

Николя де Ривьер подчеркнул важность сохранения культурных связей между народами и инструментов диалога. Он напомнил, что работа представительства Россотрудничества во Франции регулируется тем же двусторонним межправительственным соглашением, которое определяет деятельность Французского института в Москве и Санкт-Петербурге, а также 12 отделений Alliance française по всей России.

«Когда под удар попадает культура, это значит, что ситуация совсем уже деградировала. Поэтому, на мой взгляд, это необходимо сохранить», — заявил дипломат, добавив, что во Франции считают принципиально важным сохранение интереса граждан обеих стран к взаимной культуре.