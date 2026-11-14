Ревность толкнула на ужасный поступок: житель Екатеринбурга убил любовника бывшей жены, а после и себя

В Екатеринбурге мужчина застрелил любовника экс-супруги и погиб сам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Екатеринбурге ревнивый местный житель убил нового партнера своей бывшей супруги, после чего совершил самоубийство. Об ужасном инциденте сообщает «КП-Урал».

Трагедия разыгралась вечером 14 ноября у подъезда жилого дома на улице Шаумяна. Туда оперативно прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. По словам одной из очевидиц, произошедшее стало для всех шоком, пока еще полиция не установила личность погибших.

«Мужчина из ревности убил нового возлюбленного своей бывшей жены. А потом покончил с собой. Подробности не знаю», - рассказала очевидица.

На данный момент выясняются точные мотивы и детали случившегося.

Ранее KP.RU писал, что невеста из Индии тайно вышла замуж за любовника и убила жениха. Совершить преступление ей помог новоиспеченный муж.